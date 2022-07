Cela signifie que la grande majorité des courriels de phishing n'ont pas d'objet, mais malgré cela, les gens semblent cliquer dessus assez fréquemment. Ces données proviennent du dernier rapport trimestriel publié par Expel, qui traite de certaines des menaces de sécurité les plus importantes auxquelles les entreprises sont confrontées.Les 33 % restants des lignes d'objet des e-mails de phishing se répartissent entre différents sujets. Environ 9 % des e-mails de phishing contiennent l'objet "Rapport de livraison de fax". 6 % se font passer pour des demandes de propositions commerciales, tandis que 4 % n'ont que le mot "demande" dans l'objet. Enfin, 4 % utilisent le terme "Réunion" pour donner un air d'authenticité à leurs e-mails de phishing.Il semble donc que l'analyse des e-mails en fonction de l'objet ne soit plus un moyen viable d'atténuer ce type d'attaques de phishing. Les utilisateurs doivent plutôt se fier à d'autres méthodes de détection, comme l'attention portée à la grammaire utilisée dans le corps du texte de l'e-mail. La plupart des escroqueries par hameçonnage sont menées par des acteurs malveillants dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, ce qui les amène à faire toutes sortes d'erreurs de syntaxe et de grammaire dans le texte, ce qui les trahit.Un autre élément à prendre en compte est le nom de domaine auquel appartient l'adresse électronique. Les communications officielles des entreprises utilisent des noms de domaine personnalisés. Tout courriel qui ne provient pas d'un tel domaine doit donc être considéré avec suspicion. En étant prudent lors de l'ouverture des e-mails, vous pouvez réduire la gravité des attaques de phishing.Source : Expel Trouvez-vous cette étude pertinente ?