Des analyses plus rapides, l'insertion automatique dans les pipelines de CI et une plus grande couverture d'analyse dans un plus grand nombre de langues ont également permis aux équipes AppSec de passer d'une analyse mensuelle ou hebdomadaire des vulnérabilités à une analyse quotidienne. Le rapport fait état d'une augmentation de 68 % des analyses quotidiennes d'une année sur l'autre.En identifiant et en priorisant les vulnérabilités OSS qui sont réellement attaquables, les équipes AppSec et les développeurs corrigent ce qui est important, livrent le code plus rapidement et améliorent réellement la sécurité avec des corrections moins nombreuses et plus efficaces.", explique Manish Gupta, PDG de ShiftLeft. "."ShiftLeft s'est également penché sur les analyses de la vulnérabilité Log4J et a cartographié les flux de données réels dans les applications de production en combinant les résultats des analyses SAST (Static Application Security Testing) et SCA (Software Composition Analysis). Cette analyse a révélé que seuls 4 % de toutes les instances de Log4J étaient en fait vulnérables. Les équipes qui disposaient de cette information ont économisé des mois de temps perdu à rechercher et à réparer des instances Log4J qui ne présentaient que peu ou pas de risque.Source : ShiftLeft