Au cours de la même période, les livraisons de dispositifs de sécurité ont enregistré une croissance de 7,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre plus de 1,3 million d'unités.Le marché combiné de la gestion unifiée des menaces (UTM) et des pare-feu a enregistré une croissance de 7,2 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre de l'année 22. Tous les autres marchés d'appareils de sécurité - gestion du contenu, détection et prévention des intrusions (IDP) et réseau privé virtuel (VPN) - ont également enregistré une croissance positive en glissement annuel au deuxième trimestre.", a déclaré Carlo Dávila, directeur de recherche, Enterprise Trackers chez IDC.Les résultats régionaux montrent que la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a dominé le marché avec une croissance de 10 % en glissement annuel au 2T22, suivie par les Amériques avec une croissance de 9,4 %, les États-Unis jouant un rôle clé avec une croissance de 9,5 %.Source : IDCQu'en pensez-vous ?