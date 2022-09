Plus de la moitié d'entre eux (66 %) déclarent que leur carnet de commandes contient plus de 100 000 vulnérabilités et le nombre moyen de vulnérabilités dans les carnets de commandes est de 1,1 million, selon les données.Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que 54 % d'entre eux déclarent avoir été en mesure de corriger moins de 50 % des vulnérabilités de l'arriéré. La plupart des personnes interrogées (78 %) déclarent que les vulnérabilités à haut risque dans leur environnement prennent plus de trois semaines pour être corrigées, le pourcentage le plus important (29 %) indiquant qu'il leur faut plus de cinq semaines pour le faire.L'incapacité à hiérarchiser ce qui doit être corrigé est citée par 47 % des répondants, le manque d'outils efficaces (43 %), le manque de ressources (38 %) et le manque d'informations sur les risques d'exploitation des vulnérabilités (45 %). Plus d'un quart des personnes interrogées (28 %) déclarent également que les mesures correctives prennent trop de temps.L'enquête révèle que 77 % des personnes interrogées déclarent qu'il faut plus de 21 minutes pour détecter, hiérarchiser et corriger une seule vulnérabilité en production. Cela représente plus d'une heure de temps consacré à une seule vulnérabilité du côté de la production. Du côté du développement, plus de 80 % des organisations passent plus de 16 minutes à détecter une vulnérabilité dans le développement. Les temps de priorisation et de remédiation sont également longs, puisque 82 % des répondants affirment qu'il faut plus de 21 minutes pour remédier à une vulnérabilité.", déclare Liran Tancman, PDG de Rezilion, qui a parrainé l'étude. "."Source : Rezilion Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?