Il faut en moyenne 86 heures au personnel de sécurité pour traiter un cyberincident par courrier électronique. Par conséquent, un professionnel de la sécurité, sans soutien, ne peut traiter que 23 incidents par e-mail par an, ce qui représente un coût direct de 6 452 dollars par incident, rien qu'en temps.Les attaques contre les applications ou services de collaboration en cloud sont à peine moins coûteuses à traiter. Il faut en moyenne 71 heures pour les résoudre, ce qui signifie qu'un professionnel peut traiter 28 incidents par an, pour un coût moyen de 5 305 dollars par incident. Il s'agit également d'un vecteur de menace qui n'est pas prêt de disparaître : 80 % des personnes interrogées pensent que les nouveaux canaux, y compris les applications de collaboration en cloud et les navigateurs web, seront importants ou extrêmement importants pour la productivité des employés d'ici 2024.Les acteurs de la menace ont cependant orienté leurs attaques vers les nouveaux services et applications adoptés par les entreprises. Les incidents malveillants contre ces nouveaux services et applications basés sur le cloud se produisent déjà à 60 % de la fréquence à laquelle ils se manifestent sur les services basés sur le courrier électronique, certaines attaques, comme celles impliquant des logiciels malveillants installés sur un endpoint, se produisent sur les applications de collaboration dans le cloud à 87 % de la fréquence à laquelle elles se manifestent sur les services basés sur le courrier électronique.", déclare Yoram Salinger, PDG de Perception Point. "."Le rapport indique également que toutes les entreprises prévoient de déployer au moins un nouvel outil de sécurité pour lutter contre les menaces au cours de l'année à venir, 69 % d'entre elles prévoyant d'en déployer trois ou plus. La moitié des entreprises utilisent déjà six outils de communication et de collaboration différents ou plus, et 19 % en utilisent neuf. L'utilisation d'un tel éventail d'outils augmente le nombre de vecteurs que les attaquants peuvent cibler.Plus de 70 % des personnes interrogées pensent également que la fréquence des menaces pour la sécurité restera la même ou augmentera au cours des deux prochaines années. Tous les types d'attaques deviennent également plus sophistiqués. C'est particulièrement vrai pour les attaques contre les applications et services de collaboration en cloud. 72 % des personnes interrogées déclarent que les attaques contre les services de stockage en cloud se sont sophistiquées au cours de l'année écoulée.", déclare Michael Sampson, analyste principal chez Osterman Research. "."Source : Perception Point Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre organisation prévoit-elle de déployer de nouveaux outils de sécurité pour lutter contre les cybermenaces ?