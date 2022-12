Le rapport Xfinity Cyber Health de Comcast combine les données d'une nouvelle enquête de consommation menée par Wakefield Research auprès de 1 000 adultes américains avec les données sur les menaces nationales recueillies par la plateforme de sécurité avancée xFi de Xfinity.Il en ressort notamment que les foyers Xfinity xFi comptent en moyenne 15 appareils connectés, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020. Les utilisateurs intensifs possèdent en moyenne 34 appareils. Et 58 % des consommateurs prévoient d'acheter au moins un appareil connecté pour les fêtes de fin d'année. xFi Advanced Security bloque en moyenne 23 menaces uniques par foyer chaque mois - le nombre total d'attaques étant au moins trois à quatre fois supérieur, car de nombreuses attaques sont répétées.Le rapport montre également que les gens continuent à sous-estimer les menaces : 74 % des Américains pensent que moins de 10 attaques touchent leur réseau domestique chaque mois. 61 % pensent que les appareils sont protégés contre les menaces dès l'achat.Lorsqu'on leur demande dans combien de temps ils sauront s'ils ont été victimes d'une cyberattaque, seuls 20 % répondent immédiatement. 32 % disent qu'ils ne sont pas sûrs de savoir un jour s'ils ont été victimes d'une cyberattaque. 51 % des personnes interrogées ne sont pas convaincues qu'elles sauraient si un appareil sans écran était piraté, comme un aspirateur robot ou une prise intelligente.", explique Noopur Davis, vice-président exécutif, responsable de la sécurité des informations et de la confidentialité des produits chez Comcast. "Les jeunes générations sont plus susceptibles d'avoir de mauvaises habitudes en ligne, 70 % des baby-boomers admettent avoir des comportements dangereux par rapport à la génération X (80 %), aux milléniaux (82 %) et à la génération Z (87 %). La génération Z est la moins sensibilisée aux menaces courantes telles que le phishing et les logiciels malveillants.Source : Comcast Que pensez-vous des informations exposées dans cet article ?Etes-vous d'accord avec les déclarations de M. Noopur Davis sur l'afflux d'appareils connectés ?