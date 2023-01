D'après leurs données, l'entreprise a reçu près de 70 millions de nouveaux échantillons de logiciels malveillants sur Windows. Cette statistique rend macOS très humble avec seulement 12 000 nouveaux échantillons dérivés, ce qui fait que le nombre d'échantillons provenant de Windows est 5 000 fois supérieur à celui observé sur macOS. Si l'on parle de Linux, on se rapproche un peu de ce que Windows a obtenu avec 2 millions de nouveaux échantillons pour Linux. Mais les chiffres pour Windows sont toujours plus de 60 fois supérieurs à ceux de Linux.Fait remarquable, même si Windows a enregistré la plus grande quantité de logiciels malveillants, depuis septembre, la quantité de logiciels malveillants détectés a baissé et continue de baisser progressivement. En janvier, mois après mois, la quantité de logiciels malveillants et d'applications potentielles indésirables (PUA) était à son niveau le plus bas.Vient ensuite macOS, qui a enregistré la plus faible quantité de logiciels malveillants parmi les trois systèmes cette année. La quantité de PUA est restée plus ou moins la même tout au long de l'année, à près de 1 800 000 échantillons trouvés. Cependant, même si le nombre de logiciels malveillants est relativement faible, le système d'exploitation a été victime d'une augmentation du nombre de logiciels malveillants en novembre et en décembre.Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que Linux a connu la meilleure année, car il semble que l'application ait tué toute sorte de nouvelle croissance. En effet, depuis juin, il n'y a eu que peu ou pas de nouvelle croissance cette année.Source : AV-Test Trouvez-vous ce rapport pertinent ?