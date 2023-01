Selon un nouveau rapport publié par CyberRisk Alliance, 85 % des experts informatiques interrogés ont déclaré s'attendre à des problèmes de cybersécurité modérés à extrêmes au cours de l'année prochaine.65 % de ces experts ont cité les ransomwares comme une préoccupation majeure pour la sécurité des e-mails, et 60 % ont prédit une forte augmentation des attaques par hameçonnage. 47 % estiment que les fichiers malveillants contenus dans les pièces jointes des e-mails constitueront un problème majeur, et 37 % ont déclaré que les employés pourraient ne pas être en mesure de se former pour prévenir ces attaques malgré tous leurs efforts.49 % des spécialistes de l'informatique ont également indiqué que les applications malveillantes pourraient commencer à laisser échapper davantage de données en 2023. 29 % ont déclaré que les appareils volés ou égarés pourraient créer une abondance de problèmes de sécurité. Le passage au travail à distance est également une cause d'alarme, 28 % des professionnels interrogés suggérant qu'il pourrait entraîner une augmentation des problèmes de cybersécurité pour les employeurs. Les contraintes budgétaires pourraient également aggraver la situation, puisque 20 % d'entre eux y voient une source d'inquiétude pour eux dans un avenir proche.Toutefois, les entreprises prennent plusieurs mesures pour atténuer ces dangers. 85 % d'entre elles commencent à analyser les fichiers et les pièces jointes que leurs employés reçoivent, la formation à la sécurité ainsi que les sauvegardes d'e-mails obtenant 80 % chacune. La protection contre l'usurpation d'identité est tout aussi prioritaire, 79 % des entreprises interrogées ayant déclaré qu'elles prévoyaient de s'y consacrer au cours de l'année à venir.Tous ces problèmes seront résolus avant la fin de l'année 2023. Cela pourrait faire de 2023 une année charnière pour la cybersécurité, de nombreux protocoles étant soumis à des tests de résistance dans l'intervalle. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera le paysage dans un an.Source : CyberRisk Alliance Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Pensez-vous que l'année 2023 verra une augmentation des problèmes de sécurité ? seront-ils résolus à la fin de l'année, comme le prévoit le rapport ?