48 % de l'ensemble des téléchargements de logiciels malveillants proviennent du "cloud", les téléchargements de logiciels malveillants dans le "cloud" reprenant leur progression





40 % des personnes utilisent quotidiennement Microsoft OneDrive





401 applications différentes ont été la source de téléchargements de logiciels malveillants





94,4 % des contenus web malveillants ont été consultés à partir de sites compromis, de services d'hébergement gratuits et de faux sites web.





30 % des téléchargements de logiciels malveillants en ligne proviennent de Microsoft OneDrive.





35 % des personnes ont téléchargé quotidiennement des fichiers sur Microsoft OneDrive.

Les téléchargements de logiciels malveillants dans le cloud, qui sont restés constants en 2021, ont recommencé à augmenter en 2021, en raison d'une augmentation du nombre total d'apps à partir desquelles des logiciels malveillants sont téléchargés et d'une augmentation du nombre de téléchargements d'apps populaires. Les contenus web malveillants continuent également d'augmenter et se répartissent plus uniformément sur le web pour se fondre dans la masse et atteindre davantage de victimes.Source : Netskope Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?