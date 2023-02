Lorsque des données sensibles sont stockées en ligne, on suppose que rien de pire ne devrait leur arriver puisqu'elles sont protégées par un mot de passe et couvertes par un chiffrement, ce qui garantit qu'elles restent en sécurité. En réalité, la majorité des acheteurs en ligne n'ont guère confiance dans la cybersécurité. Plus de la moitié des membres de la génération Pop ne sont que modérément convaincus que leurs informations personnelles sont protégées, et presque tous considèrent que l'état de la cybersécurité est préoccupant d'une manière ou d'une autre.Cependant, l'échange continuel et inévitable d'informations personnelles identifiables en ligne. Les numéros de carte de crédit et autres informations privées sont fréquemment liés à diverses applications, adhésions, abonnements et autres services, ce qui fait des violations de données comme celle qui a récemment touché le gestionnaire de mots de passe LastPass un problème grave.Dans la dernière étude de CivicScience, 82 % des Américains affirment qu'ils sont assez ou extrêmement inquiets à l'idée que leurs informations personnelles soient violées ou volées par une entreprise qu'ils utilisent. Cette inquiétude est justifiée étant donné que, selon l'étude, 29 % des adultes américains ont leurs données exposées dans une attaque importante.En 2023, quelles mesures les clients prennent-ils - ou ne prennent-ils pas - pour se protéger ?Malgré les inquiétudes généralisées concernant la protection des données personnelles en ligne, l'utilisation et la satisfaction à l'égard des logiciels de protection contre le vol d'identité ont chuté depuis juillet 2021 de cinq points de pourcentage. 32 % des Américains ont utilisé un logiciel de protection contre le vol d'identité au cours de l'année écoulée ; 21 % en sont satisfaits. Les gens sont moins engagés qu'auparavant dans le logiciel, non pas parce qu'ils ne l'aiment pas (1 %), mais plutôt parce qu'ils ne l'ont pas encore utilisé et ne sont pas intéressés, ce qui représente un pourcentage plus élevé que les années précédentes.En outre, 44% des jeunes Américains interrogés ont déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à payer pour un service de protection de l'identité, quel qu'il soit, et 25% des personnes interrogées ont déclaré avoir usurpé leur identité.Bien qu'il ne soit pas clair si les gens paient maintenant pour cela ou s'ils ont un accès gratuit en raison d'une violation de données, le contrôle du crédit est quelque chose que les clients utilisent assez fréquemment pour garder un œil sur leurs informations personnelles. Il est généralement conseillé aux gens de saisir ou de verrouiller leur identifiant afin d'éviter une dévastation supplémentaire lorsque des agences de recherche les avertissent d'un comportement frauduleux lié à leur numéro de sécurité sociale. Selon CivicSciencedata en janvier, environ un membre de la génération Pop sur dix indique que son crédit est maintenant gelé ou verrouillé, et plus d'un tiers d'entre eux affirment avoir gelé ou verrouillé leur crédit à un moment donné dans le passé.Selon une enquête comparant les principales sociétés de surveillance du crédit, Credit Karma est le service le plus souvent utilisé (31 % des utilisateurs), en particulier chez les consommateurs de moins de 35 ans. Même si les personnes de plus de 55 ans sont connues pour être plus prudentes quant à l'état de leur vie personnelle en ligne que les plus jeunes, Experian reste la meilleure option pour ce groupe démographique. Credit Karma est fier d'offrir des cotes de crédit sans frais supplémentaires ni frais cachés. Il n'est pas exclu que la popularité de Credit Karma soit étroitement liée à son caractère abordable, étant donné le nombre de personnes qui refusent de payer pour des services de protection de l'identité.Il semble que, bien que les clients soient préoccupés par la sécurité de leurs informations personnelles identifiables, ils ne pensent pas nécessairement que le risque soit suffisamment important pour l'emporter sur la facilité et la rapidité des achats en ligne. Cependant, l'utilisation de services de protection de l'identité et de surveillance du crédit n'est pas aussi répandue que la préoccupation générale pour la sécurité des données. C'est un contraste fascinant, et il faudra peut-être d'autres tragédies personnelles pour que les gens soient persuadés de renforcer la sécurité de leur présence en ligne.Source : CivicScienceQuelle lecture faites-vous de cette étude de CivicScience ?Trouvez-vous que les résultats de cette étude sont pertinents ou utiles ?Utilisez-vous un logiciel de protection contre le vol d'identité lors de vos transactions en ligne ?Selon vous, pourquoi les consommateurs sont-ils aussi réticents à l'utilisation de ces services, tout en connaissant les risques qu'ils encourent ?