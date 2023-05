Malgré cela, environ 14 pays tentent de restreindre totalement l'accès au VPN. Il s'agit de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, de l'Iran, de l'Irak, de l'Égypte et de la Turquie. Les Émirats arabes unis, la Russie, le Belarus, la Tanzanie, Oman et le Myanmar figurent également sur cette liste. L'Ouganda est à ce jour le seul pays à avoir levé ces restrictions, permettant ainsi à ses internautes de recommencer à utiliser des VPN.Ces données proviennent de Surfshark, qui a récemment mené une étude sur l'utilisation des VPN par les internautes de différents pays. Les restrictions VPN affectent toujours environ 3,7 milliards de personnes dans le monde. Cela représente environ 47,3 % de la population mondiale.Étant donné que dix des quatorze pays qui interdisent actuellement l'utilisation des VPN sont situés en Asie, la population de ce gigantesque continent est particulièrement touchée. On estime que 71,6 % des personnes vivant en Asie se voient interdire l'utilisation de VPN par leur gouvernement, bien que la plupart des utilisateurs trouvent des moyens de contourner ces blocages et intègrent les VPN dans leur utilisation d'Internet.Il convient de mentionner que plusieurs autres pays pourraient potentiellement restreindre l'accès à l'internet.Par exemple, la Corée du Nord impose d'énormes restrictions à l'utilisation d'internet, pratiquement aucun site web n'étant disponible pour les internautes de ce pays d'Asie de l'Est. Cependant, il n'y a pas de preuves claires qui suggèrent que l'utilisation des VPN en particulier a été restreinte.L'Arabie saoudite, la Thaïlande, l'Indonésie, le Kazakhstan et le Turkménistan sont quelques-uns des autres pays qui pourraient bien empêcher l'utilisation des VPN, mais les preuves ne sont pas concluantes. Le fait que tous ces pays soient présents en Asie pourrait indiquer que seule une petite minorité de personnes sur le continent, à savoir celles qui vivent au Japon, en Corée du Sud et dans une poignée d'autres pays, sont en mesure d'utiliser librement des VPN.Il s'agit là d'un développement inquiétant, car il suggère un état désastreux de la liberté d'Internet en Asie, qui est bien pire que dans le reste du monde.Source : Étude de Surfshark Quelle lecture en faites-vous ?Que pensez-vous de cette étude de Surfshark ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente ?Selon vous, la restriction de l'usage des VPN en Asie constitue-t-elle une menace sérieuse pour la liberté d'accès à Internet ?