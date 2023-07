L'IA aide à être plus rapide - L'IA et l'automatisation ont eu le plus grand impact sur la vitesse d'identification et d'endiguement des violations pour les organisations étudiées. Les entreprises ayant largement recours à l'IA et à l'automatisation ont connu un cycle de vie des violations de données plus court de 108 jours par rapport aux organisations étudiées n'ayant pas déployé ces technologies (214 jours contre 322 jours).





- L'IA et l'automatisation ont eu le plus grand impact sur la vitesse d'identification et d'endiguement des violations pour les organisations étudiées. Les entreprises ayant largement recours à l'IA et à l'automatisation ont connu un cycle de vie des violations de données plus court de 108 jours par rapport aux organisations étudiées n'ayant pas déployé ces technologies (214 jours contre 322 jours). Le coût du silence - Les victimes de ransomware dans l’étude qui ont fait appel aux autorités ont économisé 470 000 dollars en coûts moyens de violation par rapport à celles qui ont choisi de ne pas y faire appel. Malgré ces économies potentielles, 37 % des victimes de ransomware étudiées n'ont pas fait appel aux autorités lors d'une attaque par ransomware.





- Les victimes de ransomware dans l’étude qui ont fait appel aux autorités ont économisé 470 000 dollars en coûts moyens de violation par rapport à celles qui ont choisi de ne pas y faire appel. Malgré ces économies potentielles, 37 % des victimes de ransomware étudiées n'ont pas fait appel aux autorités lors d'une attaque par ransomware. Lacunes en matière de détection - Seul un tiers des violations étudiées ont été détectées par l'équipe de sécurité de l'organisation, alors que 27 % ont été divulguées par un pirate. Les violations de données divulguées par un pirate coûtent en moyenne près d'un million de dollars de plus que celles des organisations étudiées qui ont identifié elles-mêmes la violation.

Violation de données dans plusieurs environnements - Près de 40 % des violations de données étudiées ont entraîné la perte de données dans des environnements IT variés, notamment dans les Clouds publics, les Clouds privés et en local, ce qui montre que les attaquants ont pu compromettre plusieurs environnements tout en évitant d'être détectés. Les violations de données étudiées qui ont touché plusieurs environnements à la fois ont également entraîné des coûts de violation plus élevés (4,75 millions de dollars en moyenne).





- Près de 40 % des violations de données étudiées ont entraîné la perte de données dans des environnements IT variés, notamment dans les Clouds publics, les Clouds privés et en local, ce qui montre que les attaquants ont pu compromettre plusieurs environnements tout en évitant d'être détectés. Les violations de données étudiées qui ont touché plusieurs environnements à la fois ont également entraîné des coûts de violation plus élevés (4,75 millions de dollars en moyenne). Les coûts des violations dans le secteur de la santé continuent de grimper en flèche - Les coûts moyens d'une violation étudiée dans le secteur de la santé ont atteint près de 11 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2020. Les cybercriminels ont commencé à rendre les données volées plus accessibles aux victimes en aval, selon le rapport 2023 X-Force Threat Intelligence Report. Avec les dossiers médicaux comme levier, les acteurs de la menace amplifient la pression sur les organisations victimes de violations pour qu'elles paient une rançon. En fait, dans tous les secteurs d'activité étudiés, les informations d'identification personnelle des clients sont le type d'enregistrement le plus fréquemment violé et le plus coûteux.





- Les coûts moyens d'une violation étudiée dans le secteur de la santé ont atteint près de 11 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2020. Les cybercriminels ont commencé à rendre les données volées plus accessibles aux victimes en aval, selon le rapport 2023 X-Force Threat Intelligence Report. Avec les dossiers médicaux comme levier, les acteurs de la menace amplifient la pression sur les organisations victimes de violations pour qu'elles paient une rançon. En fait, dans tous les secteurs d'activité étudiés, les informations d'identification personnelle des clients sont le type d'enregistrement le plus fréquemment violé et le plus coûteux. L'avantage DevSecOps - Les organisations étudiées dans tous les secteurs d'activité ayant un niveau élevé de DevSecOps ont vu le coût moyen global d'une violation de données inférieur de près de 1,7 million de dollars à celui des organisations étudiées ayant un niveau faible de DevSecOps ou n'utilisant pas ce type d’approche.





- Les organisations étudiées dans tous les secteurs d'activité ayant un niveau élevé de DevSecOps ont vu le coût moyen global d'une violation de données inférieur de près de 1,7 million de dollars à celui des organisations étudiées ayant un niveau faible de DevSecOps ou n'utilisant pas ce type d’approche. Les coûts de violation des infrastructures critiques dépassent les 5 millions de dollars - Les organisations étudiées ayant des infrastructures critiques ont connu une augmentation de 4,5 % des coûts moyens d'une violation par rapport à l'année dernière - passant de 4,82 millions de dollars à 5,04 millions de dollars - soit 590 000 dollars de plus que la moyenne mondiale.

IBM Security a publié son rapport annuel sur le coût d'une violation de données, montrant que le coût moyen mondial d'une violation de données a atteint 4,45 millions de dollars en 2023 - un record historique pour le rapport et une augmentation de 15 % au cours des trois dernières années. Les coûts de détection et d'escalade ont bondi de 42 % au cours de cette même période, ce qui représente la part la plus élevée des coûts de violation, et indique une évolution vers des travaux d’investigation plus complexes sur les violations.Selon le rapport 2023 d'IBM, les entreprises sont divisées sur la manière dont elles prévoient de gérer le coût et la fréquence croissants des violations de données. L'étude révèle que si 95 % des entreprises étudiées ont subi plus d'une violation, les entreprises victimes de violations sont plus susceptibles de répercuter les coûts des incidents sur les consommateurs (57 %) que d'augmenter leurs investissements en matière de sécurité (51 %).Le rapport 2023 sur le coût d'une violation de données est basé sur une analyse approfondie des violations de données réelles subies par 553 organisations dans le monde entre mars 2022 et mars 2023. La recherche, sponsorisée et analysée par IBM Security, a été menée par Ponemon Institute et a été publiée pendant 18 années consécutives. Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport 2023 d'IBM :» a déclaré Stéphanie Talaud, Directrice IBM Security Software France. «».Selon le rapport 2023, les organisations étudiées qui déploient pleinement l'IA et l'automatisation dans le domaine de la cybersécurité ont vu leur cycle de vie des violations raccourci de 108 jours en moyenne par rapport aux organisations qui ne déploient pas ces technologies - et ont connu des coûts d'incident nettement inférieurs. Les organisations étudiées qui ont largement déployé l'IA et l'automatisation dans le domaine de la sécurité ont constaté, en moyenne, une réduction de près de 1,8 million de dollars des coûts liés aux violations de données par rapport aux organisations qui n'ont pas déployé ces technologies, ce qui représente la plus grande économie de coûts identifiée par l’étude.Dans le même temps, les adversaires ont réduit le temps moyen nécessaire pour mener à bien une attaque par ransomware. Et comme près de 40 % des organisations étudiées n'ont pas encore déployé l'IA et l'automatisation appliquées à la cybersécurité, il existe encore des possibilités considérables pour les organisations d'améliorer les vitesses de détection et de réponse.Certaines organisations étudiées hésitent encore à faire appel aux autorités lors d'une attaque par ransomware, car elles pensent que cela ne fera que compliquer la situation. Pour la première fois cette année, le rapport d'IBM a examiné cette question de plus près et a trouvé des preuves du contraire. Les organisations participantes qui n'ont pas fait appel aux autorités ont connu des cycles de vie des violations plus longs de 33 jours en moyenne que celles qui l’ont fait - et ce silence a eu un prix. Les victimes de ransomware étudiées qui n'ont pas fait appel aux autorités ont payé en moyenne 470 000 dollars de plus que celles qui l'ont fait.Malgré les efforts déployés par les autorités pour collaborer avec les victimes de ransomware, 37 % des personnes interrogées ont choisi de ne pas les faire intervenir. De plus, près de la moitié (47 %) des victimes de ransomware étudiées auraient payé la rançon. Il est clair que les organisations devraient abandonner ces idées fausses sur les ransomwares. Le fait de payer une rançon et d'éviter les autorités ne peut qu'augmenter les coûts de l'incident et ralentir la réponse.La détection et la réponse aux menaces ont progressé. Selon l'indice 2023 Threat Intelligence Index d'IBM (rapport sur le paysage mondial des menaces), les défenseurs ont réussi à stopper une plus grande proportion d'attaques par ransomware l'année dernière. Cependant, les attaquants trouvent encore des moyens de passer à travers les mailles du filet de la défense. L’étude indique que seule une violation étudiée sur trois a été détectée par les propres équipes ou outils de sécurité de l'organisation, tandis que 27 % de ces violations ont été révélées par un attaquant et 40 % par une tierce partie neutre telle que les autorités.Les organisations interrogées qui ont découvert elles-mêmes la violation ont subi des coûts inférieurs de près d'un million de dollars à ceux des organisations dont la violation a été révélée par un pirate (5,23 millions de dollars contre 4,3 millions de dollars). Les violations divulguées par un pirate ont également eu un cycle de vie plus long de près de 80 jours (320 contre 241) par rapport à ceux qui ont identifié la violation en interne. Les importantes économies de temps et d'argent réalisées grâce à la détection précoce montrent que l'investissement dans ces stratégies peut s'avérer payant à long terme.IBM Security aide à sécuriser les plus grandes entreprises et les gouvernements du monde entier grâce à un portefeuille intégré de produits et de services de sécurité, infusé de capacités dynamiques d'IA et d'automatisation. Ce portefeuille, qui repose sur les recherches du mondialement célèbre IBM X-Force®, permet aux organisations de prévoir les menaces, de protéger les données à mesure qu'elles se déplacent et de réagir avec rapidité et précision sans entraver l'innovation commerciale. Des milliers d'organisations font confiance à IBM en tant que partenaire pour l'évaluation, la stratégie, la mise en œuvre et la gestion des transformations en matière de sécurité.Source : IBM Security Trouvez-vous ce rapport crédible et pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? le budget sécurité sera-t-il revu à la hausse ?