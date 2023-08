Cependant, seules 22 % d'entre elles ont mis en place des programmes de renseignement sur les menaces totalement aboutis, la plupart indiquant qu'elles n'en sont qu'aux premières étapes ou qu'elles ont besoin d'investir davantage dans les outils et les processus.Le rapport est basé sur les réponses de plus de 300 professionnels de l'informatique responsables de la détection, de l'analyse et de la réponse aux logiciels malveillants au sein de leur entreprise. Il montre qu'ils sont confrontés à des défis communs, notamment la détection de logiciels malveillants connus et inconnus (68 %), les solutions basées sur des signatures inadéquates (67 %) et les outils fragmentés (54 %).Si seulement 11 % des personnes interrogées utilisent actuellement l'IA pour la détection des menaces, 56 % des professionnels de la sécurité se disent optimistes quant à son utilisation future, même si 27 % d'entre eux restent sceptiques.Parmi les autres résultats, près de la moitié des participants notent que les URL et les courriels d'hameçonnage figurent parmi les principales préoccupations concernant le type de fichier et les méthodes de livraison, ce qui souligne l'importance des mesures de sécurité avancées telles que le désarmement et la reconstruction en profondeur du contenu (CDR), le sandboxing et la vérification de la réputation des liens.Source : OPSWAT Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, pourquoi la détection des menaces n'est pas parmi les priorités des organisations ?