", a déclaré le président de Bitkom, Ralf Wintergerst.Environ trois quarts des entreprises interrogées ont subi des attaques numériques au cours des 12 derniers mois, contre 84 % l'année précédente.", a déclaré M. Wintergerst.À la question de savoir si "", plus de la moitié des entreprises, soit 52 %, ont répondu "" pour la première fois. Il y a un an, ce chiffre était de 45 %, et il y a deux ans, de 9 %, selon l'enquête.Parmi les entreprises victimes d'attaques, 70 % se sont fait voler des données sensibles, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. De même, 61 % des entreprises ont vu leurs communications numériques espionnées, ce qui représente une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.", a déclaré Sinan Selen, président de l'Office fédéral de protection de la Constitution.Le vol, l'espionnage et le sabotage causent des pertes annuelles totales de 223 milliards d'euros aux entreprises allemandes. Il s'agit là encore de pertes record causées par des attaques criminelles : Les pertes totales sont plus de deux fois plus élevées que durant les années 2018-2019, où elles s'élevaient encore à 103 milliards d'euros par an. Neuf entreprises sur dix (88 %) ont été touchées par des attaques au cours des années 2020-2021. Entre 2018 et 2019, les trois quarts (75 %) en ont été victimes.Les cas de chantage liés à la défaillance des systèmes d'information et de production et à l'interruption des activités commerciales sont le principal facteur à l'origine de cette énorme augmentation. Il s'agit le plus souvent de la conséquence immédiate d'attaques par ransomware, qui bloquent les ordinateurs et d'autres systèmes, puis font chanter les opérateurs. Les pertes qui en découlent ont plus que quadruplé (+358 %) par rapport aux années précédentes, 2018-2019. Actuellement, une entreprise sur dix (9 %) voit son existence menacée par les cyberattaques.".Lors de la présentation des résultats avec M. Berg, Sinan Selen, président de l'Office fédéral de protection de la Constitution, a expliqué : "."Source : Association Numérique Allemande Bitkom