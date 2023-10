L'enquête menée auprès de plus de 6 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France et en Nouvelle-Zélande a examiné les principaux comportements, attitudes et tendances en matière de cybersécurité à l'approche du mois d'octobre consacré à la sensibilisation à la cybersécurité.Bien qu'elles comprennent les risques en ligne et les mesures de sécurité, et même si elles ont le plus accès à la cyberformation (56 % de la génération Z et 50 % des milléniaux), les jeunes générations sont plus susceptibles d'être victimes de la cybercriminalité. 43 % des membres de la génération Z et 36 % des milléniaux ont déclaré avoir été victimes de cybercrimes. Dans le même temps, ces natifs du numérique sont deux fois plus susceptibles de ne pas être d'accord avec l'idée que la sécurité en vaut la peine.Cela se reflète dans leurs habitudes en ligne, la moitié des membres de la génération Z et 41 % des milléniaux admettant utiliser des informations personnelles telles que les noms de membres de la famille ou d'animaux domestiques, des dates et des lieux lors de la création de mots de passe. Ces résultats soulignent le besoin urgent d'initiatives éducatives ciblées qui responsabilisent les générations plus âgées tout en incitant les natifs de la technologie à adopter des comportements en ligne plus sûrs et un environnement numérique plus sécurisé.« Si l'amélioration de la prise de conscience au cours de l'année écoulée suggère que le public évolue dans la bonne direction, la prochaine étape consiste à transformer cette prise de conscience en actions qui assurent une protection réelle. À mesure que les gens prennent conscience des menaces, nous devons les encourager à agir et à utiliser les outils disponibles pour se protéger en ligne. En outre, la perception des coûts élevés associés à la protection en ligne qui ressort de nos résultats souligne l'importance de présenter et de fournir des solutions de cybersécurité abordables et accessibles à tous », déclare Oz Alashe, PDG et fondateur de CybSafe.Sur une note positive, la sensibilisation à la cybersécurité progresse. Si 70 % des personnes interrogées indiquent qu'elles connaissent l'authentification multifacteurs, 33 % d'entre elles reconnaissent ne pas l'utiliser ou ne pas savoir comment l'utiliser. La sécurité des mots de passe suscite également des inquiétudes, car 32 % des personnes interrogées ont incorporé des informations personnelles dans leurs mots de passe, ce qui peut compromettre la sécurité de leurs comptes ; ce chiffre passe à 41 % pour les milléniaux et à 50 % pour la génération Z. En outre, bien que les pratiques de sauvegarde des données se soient améliorées, il faut continuer à y prêter attention, car seulement 42 % des personnes interrogées sauvegardent systématiquement leurs données.« L'augmentation des mesures de cybersécurité proactives est encourageante, car elle témoigne d'une meilleure connaissance des menaces et d'une plus grande capacité de réaction. Toutefois, dans un monde de plus en plus numérique, il sera primordial de mettre l'accent sur la nécessité d'adopter des mesures de cybersécurité abordables, accessibles et complètes pour protéger les individus, tant dans le secteur privé que dans le secteur public », déclare Lisa Plaggemier, directrice exécutive de la National Cybersecurity Alliance (Alliance nationale pour la cybersécurité).Source : CybSafe Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?À votre avis, quelles sont les menaces spécifiques auxquelles la génération Z est confrontée en matière de cybersécurité ?Quels sont les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la cybersécurité pour protéger la génération Z ?Quels sont les effets négatifs de l’écart entre les connaissances théoriques et les performances pratiques ?