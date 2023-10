La demande de services VPN a grimpé en flèche après que la Russie a restreint l'accès à certains médias sociaux occidentaux à la suite de l'envoi de troupes en Ukraine par le président Vladimir Poutine en février 2022.Le sénateur Artem Sheikin a déclaré qu'une ordonnance de l'organisme de surveillance Roskomnadzor entrerait en vigueur le 1er mars et bloquerait les VPN.", a déclaré M. Sheikin, cité par l'agence de presse nationale RIA.Les appels téléphoniques au numéro indiqué par Roskomnadzor comme étant celui de son service de presse ont été pris en charge par un message vocal reprenant la chanson de Bobby McFerrin "Don't Worry Be Happy".M. Sheikin a déclaré qu'il était particulièrement important de bloquer l'accès à Meta Platforms, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp.", a ajouté M. Sheikin.Il a souligné que cette ordonnance s'applique également aux services VPN qui donnent accès, en particulier, à Instagram, qui est interdit en Russie.Artem Sheikin, sénateur russeQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette initiative du gouvernement russe est crédible et pertinente ?Que pensez-vous de la déclaration de M. Sheikin au sujet de Meta Platforms ?