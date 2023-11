Et plus de 70 % ont subi des violations liées aux secrets au cours des 2 dernières années, d'après Akeyless Security

Basé sur les réponses de plus de 200 professionnels ayant des responsabilités en matière de sécurité dans des organisations de plus de 1 000 employés, le rapport révèle qu'un professionnel de la sécurité sur trois a classé la gestion des secrets parmi ses cinq principales priorités.Une proportion écrasante de 88 % des personnes interrogées est préoccupée par la prolifération des secrets, et 96 % des professionnels admettent que les secrets sont dispersés dans le code, les fichiers et les systèmes DevOps.", déclare Oded Hareven, cofondateur et PDG d'Akeyless Security. "D'autres résultats montrent que 56 % des entreprises utilisent des solutions ponctuelles qui ne disposent pas de capacités de gestion des secrets aussi étendues, ce qui fait que la majorité d'entre elles sont potentiellement mal équipées pour faire face aux menaces sophistiquées. Les solutions ponctuelles n'étant pas équipées pour agir rapidement, il faut en moyenne 36 heures pour prendre des mesures d'atténuation. Alors que les responsables hiérarchiques prévoient un délai d'environ 40 à 42 heures, les cadres supérieurs s'attendent à ce que ce délai soit nettement inférieur, ce qui risque de sous-estimer la gravité du problème.Sur une note plus positive, 34 % des praticiens prévoient de mettre en œuvre une solution d'entreprise centralisée pour la gestion des secrets d'ici 2024.Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude d'Akeyless Security sont crédibles ou pertinentes ?