Selon le rapport Veeam Data Protection Trends Report 2023, 76 % des entreprises britanniques ont été victimes d'une attaque par ransomware l'année dernière, ce qui souligne l'ampleur du défi et le fait qu'il est en train de devenir un élément incontournable de la vie des entreprises. Les grandes entreprises doivent augmenter leurs coûts de 17 % en moyenne à la suite d'une attaque. Près d'un quart des entreprises (22 %) déclarent avoir augmenté leurs prix de 21 à 30 %, tandis que 6 % les ont augmentés de 31 à 40 %. Au total, 68 % des entreprises ont augmenté leurs prix de 11 % ou plus à la suite d'une attaque. Seul un pour cent ( 1 %) des entreprises interrogées a réussi à maintenir les prix inchangés.L'augmentation des coûts pour le client n'est pas la seule mesure à laquelle les entreprises ont recours après une attaque. Selon les résultats de l'étude, 78 % des entreprises britanniques ont réduit leur personnel, dont 47 % dans les six mois qui ont suivi l'attaque. Parallèlement, les entreprises ont dû réduire leurs coûts d'exploitation de 17 % en moyenne, dont 11 % de 21 % ou plus.Les chefs d'entreprise craignent que les conséquences des ransomwares soient encore plus graves : 70 % d'entre eux pensent que leur entreprise devrait fermer si elle était victime d'une nouvelle attaque. Les entreprises ont mis en moyenne deux mois pour se remettre d'une attaque et 16 % d'entre elles ont mis entre trois et six mois. Les résultats suggèrent également que les ransomwares ont déjà influencé la fermeture de nombreuses entreprises, 78 % des personnes interrogées déclarant qu'une organisation pour laquelle elles travaillaient a été dissoute dans l'année qui a suivi une attaque, tandis que 20 % d'entre elles ont envisagé de se séparer de leur entreprise." déclare Dan Middleton, VP UK&I chez Veeam.Source : 2023 Data Protection Trends, Veeam Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?