Le rapport a observé 63 groupes distincts de ransomware utilisant le chiffrement, l'exfiltration de données, l'extorsion de données et d'autres tactiques novatrices pour compromettre et afficher publiquement 4 519 victimes dans les 30 industries suivies par le GRIT, et dans 120 pays, au cours de l'année 2023. La plupart des impacts ont touché un sous-ensemble limité d'industries. 62 % de toutes les victimes observées appartiennent à l'une des dix industries les plus touchées, l'industrie manufacturière et la technologie restant les deux secteurs les plus touchés.L'industrie manufacturière et la technologie représentent respectivement 12,9 % et 7,9 % de l'ensemble des victimes. Parmi les victimes de l'industrie manufacturière, les États-Unis ont été cinq fois plus touchés que le pays suivant, l'Allemagne (265 contre 48 victimes). L'industrie manufacturière a été l'industrie la plus touchée pendant presque tous les mois de 2023, à l'exception du mois de mai, où elle s'est classée derrière l'industrie technologique avec une seule victime observée.", déclare Drew Schmitt, responsable de la pratique chez GRIT. "Les groupes établis de longue date représentent l'écrasante majorité des victimes observées (85 %), suivis par les groupes en développement (10 %). Les trois groupes établis les plus prolifiques - LockBit, Alphv et Clop - continuent de représenter la majeure partie, mais aussi une grande partie de l'innovation et des changements tactiques dans l'écosystème des ransomwares. Les groupes éphémères et émergents, en tant que nouveaux venus à court terme, sont à la traîne par rapport à leurs homologues plus matures, mais représentent toujours une menace importante pour les organisations mondiales, exacerbée par des acteurs moins "" et des logiciels malveillants fréquemment recyclés.", ajoute M. Schmitt. "Source : Rapport annuel 2023 sur les Ransomwares (GRIT) Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis le sujet ?