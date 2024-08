Les cadres supérieurs sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels, 72 % des professionnels de la cybersécurité interrogés aux États-Unis déclarant que ce groupe a été la cible d'attaques au cours des 18 derniers mois. L'étude de GetApp met également en évidence l'utilisation croissante de fausses identités générées par l'IA, qui ont été impliquées dans 27 % des attaques. Malgré cela, plus d'un tiers (37 %) des entreprises au niveau mondial n'offrent pas de formation spécialisée en cybersécurité à leurs cadres supérieurs, ce qui laisse une faille critique dans leurs défenses.", déclare David Jani, analyste principal de la sécurité chez GetApp. "Le rapport montre que la fréquence des attaques augmente également. 69 % des entreprises américaines ayant déjà subi des attaques signalent une augmentation de celles-ci au cours des trois dernières années, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 58 %. Cette augmentation coïncide avec la complexité croissante des attaques. En particulier, les incidents impliquant des deepfakes assistés par l'IA et des schémas d'hameçonnage ont augmenté, les cadres supérieurs étant les principales cibles.En outre, 54 % des entreprises américaines ont connu au moins un incident de fraude d'identité touchant un cadre supérieur au cours des 18 derniers mois, soit 13 points de plus que la moyenne mondiale de 41 %. Par rapport à la moyenne mondiale, les cadres supérieurs américains sont également exposés à des risques nettement plus élevés de transactions financières frauduleuses.Face à ces menaces, les entreprises sont encouragées à mettre en œuvre des stratégies globales de cybersécurité comprenant une formation continue, l'utilisation d'outils de sécurité avancés tels que l'authentification multifactorielle (MFA) et le cryptage des données.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?