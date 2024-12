Ces commentaires font suite à une série de menaces et de cyberattaques visant l'infrastructure numérique des États-Unis au cours des derniers mois, dont la récente campagne de piratage massive Salt Typhoon menée par la Chine en novembre 2024. La Chine a en effet mis des Américains sur écoute dans le cadre du « pire piratage des télécommunications de l'histoire des États-Unis » Les pirates ont infiltré des réseaux télécoms majeurs (AT&T, Verizon, T-Mobile), interceptant des appels en temps réel et accédant à des communications non chiffrées, notamment celles de responsables politiques et gouvernementaux. La cyberattaque a également compromis les systèmes enregistrant les demandes d'écoutes téléphoniques des forces de l'ordre, exposant des millions de données sensibles.Lors de son intervention à CBS News le dimanche 15 décembre dernier, Mike Waltz a déclaré qu'il était temps que le gouvernement crée enfin une stratégie offensive capable de contrer la menace croissante.Le député a déclaré à la chaîne d'information que les cyber-groupes malveillants peuvent infiltrer à tout moment les données les plus privées et les plus sensibles du pays, et qu'ils doivent être tenus pour responsables.Mike Waltz a déclaré que les États-Unis devaient « commencer à imposer, je pense, des coûts et des conséquences plus élevés aux acteurs privés et aux États-nations qui continuent à voler nos données et à nous espionner ».L'interview de dimanche intervient après que la Maison Blanche a annoncé qu'un groupe de pirates informatiques chinois, baptisé Salt Typhoon, avait pénétré dans huit entreprises de télécommunications américaines au début du mois. L'accès aux textes et aux numéros, y compris les données de plus d'un million d'Américains, a été donné à des fonctionnaires de Pékin.Selon la conseillère adjointe à la sécurité nationale, Anne Neuberger, les pirates se sont introduits dans des communications entre de hauts responsables du gouvernement américain et des personnalités politiques, y compris les campagnes présidentielles de Donald Trump et de la vice-présidente Kamala Harris.« Nous ne pensons pas que des communications classifiées aient été compromises », a déclaré Anne Neuberger, ajoutant que la menace existe toujours.« Il y a donc un risque de compromission continue des communications jusqu'à ce que les entreprises américaines comblent les lacunes en matière de cybersécurité et que les Chinois maintiennent leur accès », a-t-elle ajouté.Mike Waltz a également évoqué la plus grande cyberattaque ayant touché l'oléoduc américain. L'oléoduc Colonial a été touché en 2021, plongeant le pays dans une quête désespérée de carburant. La société basée à Houston a été contrainte de payer des millions de dollars aux pirates pour rétablir le système.Mike Waltz a déclaré que Donald Trump était prêt à modifier les politiques actuelles à l'égard des cybercriminels tout en utilisant les ressources dont dispose déjà le pays.« Nous disposons d'un secteur privé extraordinaire, doté d'une grande capacité. Cette relation entre le public et le privé, avec notre industrie technologique, pourrait faire beaucoup de bien et aider », a déclaré Mike Waltz.Les autorités chinoises ont nié le fait que leur pays était à l'origine des cyberattaques et des menaces qui pèsent sur les États-Unis.Cependant, selon les déclarations des agences de renseignements américaines, la campagne chinoise de piratage informatique visant les infrastructures critiques américaines remonterait à une demi-décennie . Le communiqué, publié en février 2024, précise que les pirates informatiques « conservaient un accès et des points d'ancrage dans les environnements informatiques de certaines victimes depuis au moins cinq ans ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'administration Trump pertinente et judicieuse ?Selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une telle mesure sur la Chine ?