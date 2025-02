Les professionnels de la cybersécurité ne sont pas satisfaits de leur emploi et se sentent bloqués sans possibilité d'évolution de carrière, 60 % d'entre eux envisagent de changer d'emploi

71 % des organisations manquent de personnel en cybersécurité, 66 % des professionnels de la cybersécurité estiment que leur travail est devenu plus difficile, selon une étude de l'ESG et de l'ISSA.



La plupart des répondants (81 %) citent l'augmentation de la complexité et de la charge de travail en matière de cybersécurité comme raison pour laquelle leur carrière est plus difficile aujourd'hui. 59 % d'entre eux soulignent l'augmentation des cyberattaques due à l'élargissement de la surface d'attaque et 46 % déclarent que leur équipe de cybersécurité manque de personnel. 43 % reconnaissent que les pressions budgétaires et la complexité de la conformité réglementaire se sont accrues et constituent des défis supplémentaires. 8 % ont connu un ou plusieurs événements perturbateurs en matière de sécurité au sein de leur organisation, qui ont rendu leur travail plus difficile.Avec un tel niveau de charge de travail et de stress, il n'est pas surprenant que moins de la moitié des professionnels de la sécurité soient très satisfaits de leur emploi actuel, et que 50 % affirment qu'il est très probable, probable ou assez probable qu'ils quittent leur emploi actuel cette année.Lorsqu'on leur demande comment leurs organisations pourraient améliorer leurs programmes globaux de cybersécurité, les réponses les plus fréquentes comprennent l'augmentation de la formation à la cybersécurité pour les professionnels de l'informatique et de la sécurité, l'amélioration de la culture de cybersécurité de l'organisation, l'embauche de personnel supplémentaire, l'augmentation du budget de cybersécurité et l'amélioration de l'hygiène de sécurité de base et de la gestion de la posture.", déclare Candy Alexander, présidente du conseil d'administration de l'ISSA International. "Source : ISSA Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?