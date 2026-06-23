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Ne leur montrez jamais votre visage, pourquoi la reconnaissance faciale imposée au prétexte de la vérification de votre âge représente un énorme risque de sécurité

Le , par Alex
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Ne leur montrez jamais votre visage, pourquoi la reconnaissance faciale imposée au prétexte de la vérification de votre âge représente un énorme risque de sécurité

Ils parleront de « sécurité ». De « vérification ». De « garantie dâge ». Dun petit pas pour protéger les enfants. Mais si lon va au-delà des mots, la demande est claire : avant de pouvoir parler, publier ou lire, vous devez dabord prouver qui vous êtes. Et la seule façon quils ont trouvée pour y parvenir, cest grâce à votre pièce didentité officielle, ou en présentant votre visage devant une caméra qui décidera si vous êtes assez âgé pour être considéré comme digne de confiance.

Ces systèmes fonctionnent grâce à la docilité. Ils partent du principe que vous allez soupirer, télécharger la photo, puis passer à autre chose. Tout leur modèle économique repose là-dessus. Cest aussi leur point faible. Un mur de vérification que personne ne vérifie est un mur devant lequel personne ne se tient. Alors refusez. Refusez le scan. Refusez le téléchargement. Fermez les comptes qui lexigent et expliquez-leur, par écrit, exactement pourquoi vous partez. Les plateformes ont bien plus besoin de vous que vous navez besoin delles. Vous pouvez vous passer du fil dactualité, elles ne peuvent pas se passer de leur communauté. Ne vous soumettez pas davance. Le visage sur votre pièce didentité est la chose la plus immuable que vous possédez.

En avril 2026, des documents budgétaires confidentiels ont révélé que le Department of Homeland Security développe des lunettes intelligentes destinées à permettre aux agents fédéraux d'identifier en temps réel, dans la rue, toute personne figurant dans ses bases de données biométriques. Les ICE Glasses combineront reconnaissance faciale, analyse de la démarche, et accès en temps réel à des listes de surveillance. Le système est décrit comme une forme de matériel de réalité augmentée qui permettrait aux agents d'accéder à des données liées à l'identité tout en étant sur le terrain.

Un projet qui s'inscrit dans une escalade de surveillance sans précédent aux États-Unis, où des agents portent déjà des Ray-Ban Meta lors d'opérations d'immigration sans cadre légal explicite, sans consentement des personnes filmées, et presque sans réaction du Congrès. La même technologie de reconnaissance faciale est utilisé par les plateformes en ligne pour la vérification de l'âge des enfants. Les systèmes actuellement déployés par les plateformes sont, pour la grande majorité, des modèles d'estimation probabiliste. Ils estiment une tranche d'âge à partir de caractéristiques morphologiques capturées en temps réel, mais est beaucoup plus fragile. Les alternatives plus robustes sont la vérification par document d'identité, croisement avec une base de données gouvernementale, authentification via un tiers de confiance)

Ces rapports montrent qu'ils veulent votre visage. Ils parleront de « sécurité ». De « vérification ». De « garantie dâge ». Dun petit pas pour protéger les enfants. Mais si lon va au-delà des mots, la demande est claire : avant de pouvoir parler, publier ou lire, vous devez dabord prouver qui vous êtes. Et la seule façon quils ont trouvée pour y parvenir, cest grâce à votre pièce didentité officielle, ou en présentant votre visage devant une caméra qui décidera si vous êtes assez âgé pour être considéré comme digne de confiance. Cest ce dispositif qui est actuellement inscrit dans la loi sur trois continents, et vous êtes censé laccepter sans broncher. Ne le faites pas.


Cest toujours la même rengaine : « Mais personne ne pense aux enfants ?! ». Pourtant, cela concerne tout le monde.

Personne ne conteste quInternet puisse nuire aux enfants. Ce problème est bien réel, mais il est exploité. Voici le piège : pour sassurer quaucun enfant nest présent, un service doit contrôler tout le monde. Chaque adulte passe par ce contrôle. Une loi rédigée à lintention des jeunes de seize ans devient discrètement une obligation didentification pour lensemble dInternet. On ne vous demande pas vos papiers parce quon vous soupçonne de quoi que ce soit. On vous demande vos papiers parce que cette vérification est devenue le prix à payer pour accéder à la vie sur le web.

Nous effectuons des vérifications dantécédents sur les personnes qui souhaitent acheter une arme à feu, mais nous ne vérifions pas les antécédents de tout le monde à tout moment, juste au cas où. Or, cest exactement ce qui est prévu ici. Il sagit dun contrôle dautorisation à lentrée de chaque conversation, appliqué à tous, justifié par une minorité.

Ce nest pas une vérification dâge. Cest une vérification didentité.

Observez comment les mots dérivent. Tout ce système a été présenté comme une garantie dâge, ce qui est une question binaire : avez-vous plus de dix-huit ans ? Mais presque aucun de ces systèmes nest conçu pour répondre uniquement à cela. Ils sont conçus pour savoir qui vous êtes : votre nom, votre date de naissance, votre numéro de pièce didentité, votre visage. Ce nest pas du tout une vérification dâge. Cest un suivi didentité imposé. Votre identité dans le monde réel est non seulement capturée par Meta, Facebook, Twitter, Instagram, etc., mais aussi largement partagée avec toutes ces agences louches dont vous craignez déjà quelles « détiennent toutes vos données ».

Citez les sites qui exigent désormais une « vérification dâge » et voyez combien dentre eux accepteront un simple document officiel indiquant uniquement que vous avez plus de dix-huit ans  et rien dautre. Presque aucun ne le fera. Parce que lâge na jamais été le véritable enjeu.
Nous avons passé une génération à enseigner aux gens la première règle dInternet : ne jamais révéler sa véritable identité à des inconnus. Nous avons même un terme, le « doxxing », pour désigner le fait dimposer cette exposition à quelquun contre son gré. Et aujourdhui, ces mêmes gouvernements et plateformes demandent à chaque citoyen de le faire lui-même, volontairement, comme condition pour se connecter.

Vous pouvez changer un mot de passe. Vous ne pouvez pas changer votre visage.

Un mot de passe divulgué est un désagrément. Vous le réinitialisez et passez à autre chose. Votre visage, votre permis de conduire, cette géométrie unique quun scanner réduit à un numéro, ne peuvent pas être réinitialisés. Un scan facial nest pas une photographie. Cest une carte en trois dimensions de vous-même, un modèle biométrique suffisamment précis pour être recoupé plus tard avec limage dune caméra de surveillance installée à un coin de rue. Lorsque vous le communiquez et quil est stocké sur le serveur de quelquun dautre, souvent un prestataire tiers que vous navez jamais choisi, que vous ne pouvez pas nommer et auquel vous ne pouvez pas demander de rendre des comptes.


Chacune de ces bases de données est un « honeypot ». Le service de vérification promet que vos documents sont supprimés dès quils ont été contrôlés. Ils ne le sont pas toujours, et cette promesse ne vaut plus rien dès le jour où lentreprise est victime dune fuite de données. Vous vous souvenez des crédits « IdentityGuard+ » dEquifax, dune valeur de 17,99 $, qui ne servaient à rien depuis vingt ans à cause de toutes ces fuites de données ? Cela sest déjà produit, cela se reproduira, sauf que cette fois-ci, ce nest pas votre e-mail, votre mot de passe haché, ni même votre numéro de sécurité sociale. Ce sont votre visage et votre passeport qui sont à vendre sur le dark web.

Cela ne fonctionne pas  et cela aggrave le danger.

Et pour couronner le tout : ce système échoue là où il fait la seule promesse quil tient. Les adolescents déterminés contournent les contrôles dâge avec la même facilité quils respirent : un identifiant emprunté, un VPN, une case à cocher, un compte vérifié acheté pour le prix dun café. Quelques heures à peine après le déploiement des tranches dâge par une plateforme, des comptes pré-vérifiés pour tous les âges étaient déjà en vente sur eBay. Les adolescents se frayent un chemin à coups de machette à travers les technologies conçues pour les « protéger » ou les limiter, de la même manière que leau trouve les fissures dans un mur. Ils ont tout le temps du monde, toutes les motivations, ainsi que toute la structure sociale et les canaux de discussion obscurcis nécessaires pour y parvenir.

Pire encore, larchitecture mise en place pour « protéger » les enfants peut les mettre en danger. En classant les utilisateurs dans des enclos étiquetés par âge, non seulement on na pas réussi à arrêter un prédateur, mais on a créé un répertoire denfants, un annuaire, un moyen de filtrer directement les enfants. Les adolescents écartés des plateformes grand public ne cessent pas de se connecter (voir le point sur leau ci-dessus). Ils se réfugient dans des recoins plus petits, plus sombres et non modérés, loin de la surveillance même qui était censée les protéger. Les enfants ne sont pas sauvés. La surveillance est la seule chose qui reste intacte.

En sécurité aujourdhui, ??? plus tard

La base de données que vous contribuez à constituer pour un gouvernement digne de confiance ne reste pas entre des mains dignes de confiance. Les gouvernements changent. Un registre qui se contente de répertorier qui vous êtes aujourdhui devient, sous un futur gouvernement, une carte indiquant qui rechercher. Nous savons déjà que les agences fédérales américaines espionnent les citoyens à grande échelle : qui a participé à quelle manifestation, qui a lu quel forum, qui appartient à quel groupe. Les gens ont raison de craindre ce quun régime hostile ferait dune liste toute prête. Les données noublient pas, et elles ne prennent pas parti. Elles attendent simplement celui qui les détiendra ensuite.

Internet dans son ensemble commence à ressembler à un lieu de travail : tout le monde a trop peur pour dire autre chose que des propos sans risque, de crainte quun vrai nom associé à une opinion sincère ne leur coûte un véritable emploi.
Une position de principe

La plupart des gens sen accommodent, en se basant sur les mêmes arguments fallacieux et maintes fois réfutés du type « je nai rien à cacher », qui sont toujours ressortis dans ce genre de discussions. Les sondages révèlent quune majorité écrasante souhaite que les enfants soient protégés en ligne, et quune large majorité se dit favorable à la vérification de lâge en théorie.

Ce nest pas un concours de popularité, et le refus nest pas un vote que vous essayez de remporter. Un système de vérification na pas besoin de votre approbation  il a besoin de votre participation. Il ne fonctionne que si presque tout le monde sy conforme. Le but du refus nest pas de persuader une majorité avant dagir ; il sagit de priver le système de la coopération universelle dont il a besoin pour fonctionner. Vous navez pas besoin de remporter le scrutin. Contentez-vous de ne pas télécharger la photo. Ne leur donnez jamais votre visage.

Si Starbucks vous demandait de scanner votre pièce didentité et de lenregistrer dans une base de données nationale pour vous vendre un latte, le leur donneriez-vous ? Non, car vous accordez plus dimportance à votre identité quà votre latte. Naccordez-vous pas plus dimportance à votre identité quà votre capacité à voir un cousin quelconque publier ses opinions politiques répugnantes ou la photo du chien de quelquun ?

Je ne suis quun individu parmi dautres

En théorie, nous, simples internautes, pouvons mettre fin à tout ce système en nous désengageant, en boycottant le processus. Imaginez un « Mois national du libre choix de lidentité », durant lequel personne nutiliserait aucune plateforme exigeant de montrer son visage, personne ne se connecterait, personne ne verrait de publicités, personne nachèterait de projets sponsorisés. Les plateformes subiraient des baisses massives de leurs revenus, et un lobbying intense sexercerait pour faire abroger ces lois odieuses. Nous en sommes capables.

Le seul mot quils ne peuvent pas contourner, cest « non ».

Ces systèmes fonctionnent grâce à la docilité. Ils partent du principe que vous allez soupirer, télécharger la photo, puis passer à autre chose. Tout leur modèle économique repose là-dessus. Cest aussi leur point faible. Un mur de vérification que personne ne vérifie est un mur devant lequel personne ne se tient.


Alors refusez. Refusez le scan. Refusez le téléchargement. Fermez les comptes qui lexigent et expliquez-leur, par écrit, exactement pourquoi vous partez. Les plateformes ont bien plus besoin de vous que vous navez besoin delles. Vous pouvez vous passer du fil dactualité, elles ne peuvent pas se passer de leur communauté. Ne vous soumettez pas davance. Le visage sur votre pièce didentité est la chose la plus immuable que vous possédez.

Ne leur donnez jamais votre visage.

« Je ne céderai ni mon visage ni ma pièce didentité pour utiliser Internet. Je ne me soumettrai pas davance. »
En mars 2026, un rapport a confirmé ces craintes. Angela Lipps, 50 ans, n'avait jamais mis les pieds dans le Dakota du Nord. Elle n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Pourtant, en juillet 2025, une équipe de marshals américains l'a arrêtée à son domicile du Tennessee, pistolet au poing, pendant qu'elle gardait quatre jeunes enfants. La cause : un logiciel de reconnaissance faciale déployé par la police de Fargo avait désigné cette grand-mère de cinq petits-enfants comme la principale suspecte d'une série de fraudes bancaires. Six mois de détention, une maison perdue, une voiture saisie, un chien abandonné... et toujours aucune excuse de la part des autorités. L'affaire Lipps est devenue en quelques jours le symbole mondial des dérives de l'intelligence artificielle (IA) et la reconnaissance faciale dans la justice pénale.

Sources :

- Never Give Them Your Face
- EFF  10 Not-So-Hidden Dangers of Age Verification (2025-12-10)
- Bloomberg  California Weighs Crackdown on Social Media for Kids Under 16 (2026-03-18)
- CNBC  Social media, child safety, and AI surveillance (2026-03-08)

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