Ne leur montrez jamais votre visage, pourquoi la reconnaissance faciale imposée au prétexte de la vérification de votre âge représente un énorme risque de sécurité

Ils parleront de « sécurité ». De « vérification ». De « garantie dâge ». Dun petit pas pour protéger les enfants. Mais si lon va au-delà des mots, la demande est claire : avant de pouvoir parler, publier ou lire, vous devez dabord prouver qui vous êtes. Et la seule façon quils ont trouvée pour y parvenir, cest grâce à votre pièce didentité officielle, ou en présentant votre visage devant une caméra qui décidera si vous êtes assez âgé pour être considéré comme digne de confiance.
Ces systèmes fonctionnent grâce à la docilité. Ils partent du principe que vous allez soupirer, télécharger la photo, puis passer à autre chose. Tout leur modèle économique repose là-dessus. Cest aussi leur point faible. Un mur de vérification que personne ne vérifie est un mur devant lequel personne ne se tient. Alors refusez. Refusez le scan. Refusez le téléchargement. Fermez les comptes qui lexigent et expliquez-leur, par écrit, exactement pourquoi vous partez. Les plateformes ont bien plus besoin de vous que vous navez besoin delles. Vous pouvez vous passer du fil dactualité, elles ne peuvent pas se passer de leur communauté. Ne vous soumettez pas davance. Le visage sur votre pièce didentité est la chose la plus immuable que vous possédez.
En avril 2026, des documents budgétaires confidentiels ont révélé que le Department of Homeland Security développe des lunettes intelligentes destinées à permettre aux agents fédéraux d'identifier en temps réel, dans la rue, toute personne figurant dans ses bases de données biométriques. Les ICE Glasses combineront reconnaissance faciale, analyse de la démarche, et accès en temps réel à des listes de surveillance. Le système est décrit comme une forme de matériel de réalité augmentée qui permettrait aux agents d'accéder à des données liées à l'identité tout en étant sur le terrain.
Un projet qui s'inscrit dans une escalade de surveillance sans précédent aux États-Unis, où des agents portent déjà des Ray-Ban Meta lors d'opérations d'immigration sans cadre légal explicite, sans consentement des personnes filmées, et presque sans réaction du Congrès. La même technologie de reconnaissance faciale est utilisé par les plateformes en ligne pour la vérification de l'âge des enfants. Les systèmes actuellement déployés par les plateformes sont, pour la grande majorité, des modèles d'estimation probabiliste. Ils estiment une tranche d'âge à partir de caractéristiques morphologiques capturées en temps réel, mais est beaucoup plus fragile. Les alternatives plus robustes sont la vérification par document d'identité, croisement avec une base de données gouvernementale, authentification via un tiers de confiance)
Ces rapports montrent qu'ils veulent votre visage. Ils parleront de « sécurité ». De « vérification ». De « garantie dâge ». Dun petit pas pour protéger les enfants. Mais si lon va au-delà des mots, la demande est claire : avant de pouvoir parler, publier ou lire, vous devez dabord prouver qui vous êtes. Et la seule façon quils ont trouvée pour y parvenir, cest grâce à votre pièce didentité officielle, ou en présentant votre visage devant une caméra qui décidera si vous êtes assez âgé pour être considéré comme digne de confiance. Cest ce dispositif qui est actuellement inscrit dans la loi sur trois continents, et vous êtes censé laccepter sans broncher. Ne le faites pas.
Cest toujours la même rengaine : « Mais personne ne pense aux enfants ?! ». Pourtant, cela concerne tout le monde.
Personne ne conteste quInternet puisse nuire aux enfants. Ce problème est bien réel, mais il est exploité. Voici le piège : pour sassurer quaucun enfant nest présent, un service doit contrôler tout le monde. Chaque adulte passe par ce contrôle. Une loi rédigée à lintention des jeunes de seize ans devient discrètement une obligation didentification pour lensemble dInternet. On ne vous demande pas vos papiers parce quon vous soupçonne de quoi que ce soit. On vous demande vos papiers parce que cette vérification est devenue le prix à payer pour accéder à la vie sur le web.
Nous effectuons des vérifications dantécédents sur les personnes qui souhaitent acheter une arme à feu, mais nous ne vérifions pas les antécédents de tout le monde à tout moment, juste au cas où. Or, cest exactement ce qui est prévu ici. Il sagit dun contrôle dautorisation à lentrée de chaque conversation, appliqué à tous, justifié par une minorité.
Ce nest pas une vérification dâge. Cest une vérification didentité.
Observez comment les mots dérivent. Tout ce système a été présenté comme une garantie dâge, ce qui est une question binaire : avez-vous plus de dix-huit ans ? Mais presque aucun de ces systèmes nest conçu pour répondre uniquement à cela. Ils sont conçus pour savoir qui vous êtes : votre nom, votre date de naissance, votre numéro de pièce didentité, votre visage. Ce nest pas du tout une vérification dâge. Cest un suivi didentité imposé. Votre identité dans le monde réel est non seulement capturée par Meta, Facebook, Twitter, Instagram, etc., mais aussi largement partagée avec toutes ces agences louches dont vous craignez déjà quelles « détiennent toutes vos données ».
Citez les sites qui exigent désormais une « vérification dâge » et voyez combien dentre eux accepteront un simple document officiel indiquant uniquement que vous avez plus de dix-huit ans et rien dautre. Presque aucun ne le fera. Parce que lâge na jamais été le véritable enjeu.
Vous pouvez changer un mot de passe. Vous ne pouvez pas changer votre visage.
Un mot de passe divulgué est un désagrément. Vous le réinitialisez et passez à autre chose. Votre visage, votre permis de conduire, cette géométrie unique quun scanner réduit à un numéro, ne peuvent pas être réinitialisés. Un scan facial nest pas une photographie. Cest une carte en trois dimensions de vous-même, un modèle biométrique suffisamment précis pour être recoupé plus tard avec limage dune caméra de surveillance installée à un coin de rue. Lorsque vous le communiquez et quil est stocké sur le serveur de quelquun dautre, souvent un prestataire tiers que vous navez jamais choisi, que vous ne pouvez pas nommer et auquel vous ne pouvez pas demander de rendre des comptes.
Chacune de ces bases de données est un « honeypot ». Le service de vérification promet que vos documents sont supprimés dès quils ont été contrôlés. Ils ne le sont pas toujours, et cette promesse ne vaut plus rien dès le jour où lentreprise est victime dune fuite de données. Vous vous souvenez des crédits « IdentityGuard+ » dEquifax, dune valeur de 17,99 $, qui ne servaient à rien depuis vingt ans à cause de toutes ces fuites de données ? Cela sest déjà produit, cela se reproduira, sauf que cette fois-ci, ce nest pas votre e-mail, votre mot de passe haché, ni même votre numéro de sécurité sociale. Ce sont votre visage et votre passeport qui sont à vendre sur le dark web.
Cela ne fonctionne pas et cela aggrave le danger.
Et pour couronner le tout : ce système échoue là où il fait la seule promesse quil tient. Les adolescents déterminés contournent les contrôles dâge avec la même facilité quils respirent : un identifiant emprunté, un VPN, une case à cocher, un compte vérifié acheté pour le prix dun café. Quelques heures à peine après le déploiement des tranches dâge par une plateforme, des comptes pré-vérifiés pour tous les âges étaient déjà en vente sur eBay. Les adolescents se frayent un chemin à coups de machette à travers les technologies conçues pour les « protéger » ou les limiter, de la même manière que leau trouve les fissures dans un mur. Ils ont tout le temps du monde, toutes les motivations, ainsi que toute la structure sociale et les canaux de discussion obscurcis nécessaires pour y parvenir.
Pire encore, larchitecture mise en place pour « protéger » les enfants peut les mettre en danger. En classant les utilisateurs dans des enclos étiquetés par âge, non seulement on na pas réussi à arrêter un prédateur, mais on a créé un répertoire denfants, un annuaire, un moyen de filtrer directement les enfants. Les adolescents écartés des plateformes grand public ne cessent pas de se connecter (voir le point sur leau ci-dessus). Ils se réfugient dans des recoins plus petits, plus sombres et non modérés, loin de la surveillance même qui était censée les protéger. Les enfants ne sont pas sauvés. La surveillance est la seule chose qui reste intacte.
En sécurité aujourdhui, ??? plus tard
La base de données que vous contribuez à constituer pour un gouvernement digne de confiance ne reste pas entre des mains dignes de confiance. Les gouvernements changent. Un registre qui se contente de répertorier qui vous êtes aujourdhui devient, sous un futur gouvernement, une carte indiquant qui rechercher. Nous savons déjà que les agences fédérales américaines espionnent les citoyens à grande échelle : qui a participé à quelle manifestation, qui a lu quel forum, qui appartient à quel groupe. Les gens ont raison de craindre ce quun régime hostile ferait dune liste toute prête. Les données noublient pas, et elles ne prennent pas parti. Elles attendent simplement celui qui les détiendra ensuite.
Internet dans son ensemble commence à ressembler à un lieu de travail : tout le monde a trop peur pour dire autre chose que des propos sans risque, de crainte quun vrai nom associé à une opinion sincère ne leur coûte un véritable emploi.
La plupart des gens sen accommodent, en se basant sur les mêmes arguments fallacieux et maintes fois réfutés du type « je nai rien à cacher », qui sont toujours ressortis dans ce genre de discussions. Les sondages révèlent quune majorité écrasante souhaite que les enfants soient protégés en ligne, et quune large majorité se dit favorable à la vérification de lâge en théorie.
Ce nest pas un concours de popularité, et le refus nest pas un vote que vous essayez de remporter. Un système de vérification na pas besoin de votre approbation il a besoin de votre participation. Il ne fonctionne que si presque tout le monde sy conforme. Le but du refus nest pas de persuader une majorité avant dagir ; il sagit de priver le système de la coopération universelle dont il a besoin pour fonctionner. Vous navez pas besoin de remporter le scrutin. Contentez-vous de ne pas télécharger la photo. Ne leur donnez jamais votre visage.
Si Starbucks vous demandait de scanner votre pièce didentité et de lenregistrer dans une base de données nationale pour vous vendre un latte, le leur donneriez-vous ? Non, car vous accordez plus dimportance à votre identité quà votre latte. Naccordez-vous pas plus dimportance à votre identité quà votre capacité à voir un cousin quelconque publier ses opinions politiques répugnantes ou la photo du chien de quelquun ?
Je ne suis quun individu parmi dautres
En théorie, nous, simples internautes, pouvons mettre fin à tout ce système en nous désengageant, en boycottant le processus. Imaginez un « Mois national du libre choix de lidentité », durant lequel personne nutiliserait aucune plateforme exigeant de montrer son visage, personne ne se connecterait, personne ne verrait de publicités, personne nachèterait de projets sponsorisés. Les plateformes subiraient des baisses massives de leurs revenus, et un lobbying intense sexercerait pour faire abroger ces lois odieuses. Nous en sommes capables.
Le seul mot quils ne peuvent pas contourner, cest « non ».
Ces systèmes fonctionnent grâce à la docilité. Ils partent du principe que vous allez soupirer, télécharger la photo, puis passer à autre chose. Tout leur modèle économique repose là-dessus. Cest aussi leur point faible. Un mur de vérification que personne ne vérifie est un mur devant lequel personne ne se tient.
Alors refusez. Refusez le scan. Refusez le téléchargement. Fermez les comptes qui lexigent et expliquez-leur, par écrit, exactement pourquoi vous partez. Les plateformes ont bien plus besoin de vous que vous navez besoin delles. Vous pouvez vous passer du fil dactualité, elles ne peuvent pas se passer de leur communauté. Ne vous soumettez pas davance. Le visage sur votre pièce didentité est la chose la plus immuable que vous possédez.
Ne leur donnez jamais votre visage.
« Je ne céderai ni mon visage ni ma pièce didentité pour utiliser Internet. Je ne me soumettrai pas davance. »
Sources :
- Never Give Them Your Face
- EFF 10 Not-So-Hidden Dangers of Age Verification (2025-12-10)
- Bloomberg California Weighs Crackdown on Social Media for Kids Under 16 (2026-03-18)
- CNBC Social media, child safety, and AI surveillance (2026-03-08)
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Voir aussi :
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