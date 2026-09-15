La réalité terrifiante de la mise à disposition de technologies de surveillance de masse non réglementées à la police : un policier licencié pour une utilisation abusive de la base de données des caméras Flock

Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est une société américaine privée spécialisée dans la fabrication et lexploitation de matériel et de logiciels de surveillance, notamment la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), la vidéosurveillance de masse, les systèmes de localisation des coups de feu et les logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de l'ordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. En juillet 2026, Flock affirmait être présente dans plus de 6 000 collectivités réparties dans 49 États américains et effectuer plus de 20 milliards de scans de véhicules aux États-Unis chaque mois.
Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, la reconnaissance dimages et lapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police. Cependant, Flock Safety fait face à une résistance civile inédite. Dans le même temps, des policiers ont été pris en flagrant délit dutilisation du système pour traquer danciens partenaires et des collègues, et des journalistes ont rapporté que, contrairement aux affirmations de lentreprise selon lesquelles elle nenregistre que les véhicules, les caméras peuvent être utilisées pour suivre des personnes. On recense plus dune douzaine de cas où des policiers ont été accusés ou arrêtés pour avoir utilisé Flock afin de harceler et de traquer des personnes.
En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) avait déjà révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (ALPR) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».
Des révélations qui nont fait quaccroître le rejet et la méfiance du public. Un nouveau rapport vient s'ajouter à cette liste. Quelques jours seulement après larrestation dagents en Floride et à New York pour avoir détourné des lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation (ALPR) à des fins de harcèlement personnel, une nouvelle affaire choquante en Californie a mis au jour une énorme lacune juridique qui permet à des agents sans scrupules de rester en liberté. Un policier de San José a récemment été licencié après avoir accédé illicitement au réseau de caméras Flock Safety de la ville pour localiser une victime de violences conjugales et avoir communiqué sa position en temps réel directement à son agresseur présumé.
Un policier a accédé illicitement au réseau de caméras Flock Safety pour localiser une victime de violences conjugales et avoir communiqué sa position à son agresseur présumé
Cet effroyable abus de pouvoir a été découvert après que la victime a signalé à la police que son agresseur présumé affirmait connaître sa position exacte. « Le policier a utilisé son téléphone personnel pour accéder au système de caméras Flock », précise le rapport. « Il a ensuite communiqué la position dun véhicule à son cousin, qui était suspect dans une affaire de violence conjugale. » Le cousin a alors activement utilisé ces données de localisation en temps réel, extrêmement sensibles, pour traquer la victime.
Le service a immédiatement mis le policier en congé administratif et ouvert une enquête interne. Dans une déclaration publique ferme, le chef de la police de San José, Paul Joseph, a condamné ces agissements : « Lorsquun agent trahit aussi gravement la confiance du public, ma responsabilité est claire : cette personne ne peut pas rester à un poste dautorité policière, et elle ne peut pas porter linsigne de San José. Cette technologie est nouvelle ; la norme, elle, ne lest pas ».
Conséquence directe de ce scandale, le service affirme que les agents ont désormais strictement linterdiction daccéder au système ALPR depuis leurs appareils personnels. Malgré cette grave atteinte à la sécurité publique et ce harcèlement numérique flagrant, lagent, dont lidentité na pas été révélée, a simplement été licencié et non arrêté. « Ni le cousin ni lagent nont fait lobjet de poursuites pénales », a noté le rapport.
Comment un agent peut-il aider activement un suspect de violence conjugale à harceler une victime sans enfreindre la loi ? Tout repose sur une terrifiante subtilité juridique dans la législation californienne sur la protection de la vie privée. Comme lagent était un membre assermenté des forces de lordre, il « avait techniquement lautorisation daccéder à la base de données ; même sil en a fait un usage abusif, il na pas commis de crime ». Steven Clark, analyste juridique et ancien procureur, a expliqué cette dangereuse lacune juridique. « Il existe une faille juridique concernant Flock : il est illégal daccéder à une base de données pénale confidentielle sans motif légitime, mais Flock nest pas concerné par cette disposition », a déclaré Clark.
La législation sur la protection de la vie privée n'arrive pas à suivre les cas d'abus
Alors que le bureau du procureur du comté de Santa Clara a refusé de porter plainte, un autre rapport confirme que le service de police de San José a transmis laffaire à la Commission sur les normes et la formation des agents de la paix (POST), qui détient le pouvoir de révoquer définitivement son habilitation à exercer dans tout lÉtat. Cet incident terrifiant est en passe de devenir la « preuve n° 1 » pour les associations de défense de la vie privée numérique qui luttent contre la surveillance municipale. LInstitute for Justice a récemment souligné quil ne sagissait pas dun cas isolé, citant plus de 140 cas documentés à léchelle nationale dagents ayant abusé des bases de données ALPR, souvent pour suivre des partenaires amoureux ou des victimes de violences.
San José est déjà confrontée à une avalanche de poursuites judiciaires concernant les quelque 500 caméras Flock qui couvrent toute la ville. LACLU de Californie du Nord et lElectronic Frontier Foundation (EFF) ont apporté leur soutien à des actions en justice arguant que la surveillance rétrospective des citoyens viole les droits constitutionnels. Dans le même temps, les efforts législatifs visant à combler cette lacune restent complètement au point mort.
Malgré le nombre croissant de cas dabus liés à lALPR à travers le pays, les législateurs californiens ont récemment ajourné leurs travaux pour la cinquième année consécutive sans imposer de nouvelles garanties strictes concernant la technologie de lecture des plaques dimmatriculation, laissant ainsi des millions de conducteurs exposés à ce type précis de traçage abusif qui a failli coûter la vie à une victime de violence conjugale à San José.
Avec le manque de régulation, la population est tentée à se faire justice. En l'espace de quelques années, la start-up spécialisée dans la surveillance Flock a installé plus de 100 000 caméras de lecture de plaques d'immatriculation à travers les États-Unis. Mais un mouvement citoyen, indigné par les atteintes à la vie privée, riposte allant même jusqu'à vandaliser systématiquement ces équipements. Les opposants s'indignent face à ce qu'ils qualifient d'outil dangereux, susceptible d'être utilisé pour porter atteinte à la vie privée et aux libertés civiles des Américains. Le groupe Facebook « DeFlock America » compte plus de 600 000 membres et en gagne des milliers de plus chaque jour.
En outre, ces révélations interviennent alors qu'une nouvelle enquête a montré que Flock Safety a mis au point un outil capable de reconnaître, d'identifier, et de suivre des individus. La société a affirmé depuis des années que ses caméras « ne peuvent ni reconnaître, ni identifier, ni suivre des individus », mais ce système d'intelligence artificielle (IA) permet à la police de rechercher des personnes et des véhicules en se basant uniquement sur leurs schémas de déplacement. Il ne nécessite ni plaque d'immatriculation, ni nom, ni infraction comme point de départ. L'enquête a reconstitué l'outil à partir de fichiers exposés via les pages de connexion de Flock. Un ancien policier ayant examiné le logiciel a affirmé que cela montrait que Flock « suit littéralement les gens ». Un outil d'IA qui a ouvert la voie à toute une série d'abus de pouvoir potentiels.
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Voir aussi :
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