Des pirates informatiques avaient pris le contrôle à distance des systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés français dans la nuit du 10 octobre 2026, forçant ces systèmes à souffler de lair chaud à 50 °C et provoquant ainsi la détérioration des marchandises. On estime que cette cyberattaque avait coûté « plusieurs millions d'euros » aux géants de la grande distribution. La Coopérative U, Intermarché et E. Leclerc avaient confirmé cette attaque, qui aurait touché jusquà 200 magasins Intermarché. Carrefour Market et Monoprix seraient également concernés. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête, confirmant que l'attaque avait provoqué des incendies dans la nuit. Le mobile restait encore inconnu.
L'Établissement français du sang (EFS) est un établissement public à caractère administratif en France chargé de collecter, préparer, qualifier et distribuer les produits sanguins labiles (sang, plasma, plaquettes) en France, en vue de leur transfusion. Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, il a été créé le 1er janvier 2000 en application de la loi du 1er juillet 1998, codifiée au Code de la santé publique. L'EFS prend la suite de l'Agence française du sang (AFS), qui elle-même se substituait en 1995 à un ensemble de près de 160 établissements divers (PTS, CDTS, CRTS, CNTS) de type associatifs, hospitaliers, ou régis par un conseil général. Il était intégré dans le GIP nommé Institut national de la transfusion sanguine (INTS).
La récente cyberattaque visant des groupes frigorifiques à travers lEurope a touché aussi bien des établissements médicaux que des supermarchés. LEFS a indiqué que « les seuils de température et de dégivrage avaient été relevés à des niveaux extrêmement élevés » dans trois de ses sites de stockage frigorifique de plasma en Bourgogne-Franche-Comté, dans la nuit du 1er novembre. La nouvelle a dabord été rapportée par Le Canard enchaîné, un hebdomadaire satirique et dinvestigation français, avant dêtre reprise plus largement.
Les réglages de température des groupes frigorifiques auraient été modifiés, passant de -30 °C à 110 °C, lorsque le prestataire de services de lEFS, Coolworld qui fournit des équipements à température contrôlée et des services de maintenance a été victime dune attaque. Le ministère français de la Santé indique que le personnel a détecté ces températures anormales à temps pour éviter toute conséquence opérationnelle. « Les systèmes de surveillance et dalarme ont rapidement détecté les anomalies, permettant au personnel de prendre les mesures nécessaires pour sassurer quaucun produit sanguin ni échantillon nait été compromis. »
L'EFS a d'abord indiqué que les pirates avaient pris pour cible des échantillons de donneurs conservés dans le cadre d'enquêtes sur les transfusions sanguines. Toutefois, l'EFS a précisé par la suite que les cibles comprenaient également des unités de réfrigération contenant des poches de plasma destinées à être transfusées à des patients, également appelé « plasma thérapeutique », ainsi que du plasma utilisé dans la fabrication de médicaments.
Lagence de cybersécurité avait prévenu contre ce type précis dattaque
Vincent Strubel, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), l'agence française chargée de la cybersécurité, avait déjà mis en garde contre des attaques visant la chaîne d'approvisionnement médicale. À la suite des cyberattaques menées le mois dernier contre les réfrigérateurs de supermarchés français, Strubel avait explicitement indiqué que des technologies similaires étaient utilisées dans les laboratoires de recherche, les pharmacies et les établissements du secteur de la santé.
L'ANSSI a publié une alerte officielle à la suite de l'incident survenu dans les supermarchés, concernant la compromission des régulateurs de réfrigération Danfoss, Copeland et Dixell. Il n'existe actuellement aucune preuve permettant de confirmer ou d'infirmer que Coolworld utilisait ces appareils, et les enquêteurs n'ont pas encore révélé publiquement la méthode d'intrusion utilisée par les pirates.
Les attaques ciblant les systèmes de réfrigération gagnent en ampleur
L'incident survenu chez EFS s'inscrit dans ce qui semble être une campagne de sabotage de plus en plus étendue touchant les systèmes de réfrigération à travers l'Europe. La première attaque a eu lieu à la mi-octobre, touchant environ 400 supermarchés en France et entraînant des pertes de stocks s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros. Elle a été suivie, ce week-end, par une attaque similaire visant des chaînes de supermarchés et des fournisseurs alimentaires en Suède, en Belgique, au Luxembourg, en Islande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La Commission européenne a qualifié ces incidents de tentative délibérée de perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire et de saper la confiance des consommateurs.
Les cyberattaques présumées ont provoqué une hausse des températures dans les systèmes de réfrigération des supermarchés dans un nombre croissant de pays européens. Des pics de température ont été enregistrés pendant la nuit dans des magasins en Belgique, en Estonie, en Irlande, au Luxembourg et en Suède. Si personne n'a encore revendiqué ces cyberattaques, ces incidents contribuent à accroître les inquiétudes concernant la guerre hybride découlant de linvasion de lUkraine par la Russie et du conflit entre lIran et les États-Unis.
Source : Le Canard enchaîné
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