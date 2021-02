Les clients de SolarWinds sont invités à appliquer les nouveaux correctifs de sécurité après la découverte de trois vulnérabilités graves non divulguées auparavant, qui pourraient permettre aux attaquants d'abuser des outils d'administration informatique de l'entreprise pour prendre le contrôle des systèmes Windows. SolarWinds est la société dont l'outil de surveillance de réseau Orion a été le principal vecteur de l'une des plus graves brèches de l'histoire des États-Unis. Des attaquants ont compromis des mises à jour du produit logiciel qui ont ensuite été distribuées à 18 000 clients de la société Un chercheur du Trustwave SpiderLabs du nom de Martin Rakhmanov, a déclaré dans un article de blog mercredi qu'il avait commencé à analyser les produits SolarWinds peu après que FireEye et Microsoft ont signalé que des pirates informatiques avaient pris le contrôle de la chaîne d'approvisionnement de logiciels de SolarWinds et l'avaient utilisé pour distribuer des mises à jour contenant une porte dérobée aux clients d'Orion. Il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver trois vulnérabilités, deux dans Orion et une troisième dans un produit connu sous le nom de Serv-U FTP pour Windows. Il n'y a aucune preuve qu'une de ces vulnérabilités a été exploitée dans la nature, selon le chercheur.La vulnérabilité la plus grave (suivie sous le nom de CVE-2021-25275) pourrait permettre aux attaquants d'exploiter une vulnérabilité dans la manière dont Orion fonctionne avec Microsoft Message Queue (MSMQ) - un outil qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui n'est plus installé par défaut sur les machines Windows – pour accéder à des informations d'identification sécurisées dans le système de gestion et obtenir un contrôle complet sur l'ensemble du système Windows. Cela pourrait être utilisé pour voler des informations ou ajouter de nouveaux utilisateurs de niveau administrateur à Orion.En fouillant dans la console de gestion de l'ordinateur Windows, Rakhmanov a rapidement obtenu les autorisations de sécurité suivantes pour l'une des dizaines de files d'attente privées qu'elle permettait. (Voir fenêtre ci-dessous)« Il est assez difficile de passer à côté de ce bouclier d'avertissement qui montre que la file d'attente, comme toutes les autres, n'est pas authentifiée », a écrit le chercheur. « En bref, les utilisateurs non authentifiés peuvent envoyer des messages à de telles files d'attente sur le port TCP 1801. Mon intérêt a été éveillé, et je suis allé voir le code qui gère les messages entrants. Malheureusement, il s'est avéré être une victime de "désérialisation" dangereuse ».Dans un avis de sécurité distinct publié le même jour, Trustwave SpiderLabs a décrit la faille de cette façon :« Le "Collector Service" de SolarWinds utilise le MSMQ et ne définit pas de permissions sur ses files d'attente privées. Par conséquent, les clients distants non authentifiés peuvent envoyer des messages que le Collector Service traitera. De plus, lors du traitement de ces messages, le service les désérialise de manière non sécurisée, permettant ainsi l'exécution de code arbitraire à distance en tant que "LocalSystem" ».La deuxième vulnérabilité d'Orion (suivie sous le nom de CVE-2021-25275) résulte du fait qu'Orion stocke les informations d'identification de la base de données de manière non sécurisée. Plus précisément, Orion conserve les informations d'identification dans un fichier lisible par les utilisateurs non privilégiés.Alors que les fichiers protègent cryptographiquement les mots de passe, le chercheur a pu trouver un code qui convertit le mot de passe en texte en clair. Cela permet à toute personne pouvant se connecter à une boîte en local ou via le protocole Remote Desktop de pouvoir obtenir les informations d'identification pour le SolarWindsOrionDatabaseUser. Cela pourrait à nouveau conduire à un accès non autorisé à des systèmes et serveurs sensibles.« L'étape suivante consiste à se connecter au serveur Microsoft SQL en utilisant le compte récupéré, et à ce stade, nous avons un contrôle total sur la base de données SOLARWINDS_ORION », a écrit Rakhmanov dans son article de blog. « À partir de là, on peut voler des informations ou ajouter un nouvel utilisateur de niveau admin pour être utilisé dans les produits SolarWinds Orion ».La troisième vulnérabilité (suivie sous le nom de CVE-2021-25276) concernait SolarWinds Serv-U FTP et permet à toute personne pouvant se connecter localement – ou à distance via RDP – d'ajouter un compte administrateur et tous les privilèges que cela implique en matière d'accès au réseau et aux serveurs, ce qui pourrait donner à un attaquant l'accès à des informations sensibles.« Toutes ces vulnérabilités ont le potentiel de compromettre complètement le serveur Windows qui exécute des logiciels précieux », a dit dans une déclaration Karl Sigler, threat intelligence manager chez Trustwave. « Orion n'est pas comme une suite Office, il est utilisé par votre administrateur réseau et d'autres personnes ayant de nombreux privilèges et accès à des données précieuses sur le réseau », a déclaré Sigler.Trustwave a révélé ses conclusions à SolarWinds et des correctifs de sécurité ont été publiés pour combler les vulnérabilités et empêcher leur exploitation.« Des vulnérabilités de divers degrés sont communes à tous les logiciels, mais nous comprenons que SolarWinds fait l'objet d'une surveillance accrue en ce moment. Les vulnérabilités annoncées par Trustwave concernant Orion 2020.2.4 ont été corrigées grâce à un correctif publié le 25 janvier 2021. Les vulnérabilités concernant Serv-U 115.2.2 seront corrigées par un correctif publié le 3 février 2021 », a déclaré un porte-parole de SolarWinds. « Nous nous sommes toujours engagés à travailler avec nos clients et d'autres organisations pour identifier et corriger de manière responsable les vulnérabilités de notre portefeuille de produits. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans ce processus ».Il est donc recommandé aux organisations de mettre en place une stratégie pour appliquer le plus rapidement possible les correctifs de sécurité nécessaires pour se protéger contre les trois nouvelles vulnérabilités. Les correctifs arrivent au moment où SolarWinds s'efforce de résoudre son rôle dans un piratage majeur de ses clients. Par ailleurs, les enquêteurs de l’entreprise ont découvert ce qui pourrait être une cause première de la précédente campagne de cyberattaque.Si les enquêteurs ont réussi à décortiquer le détail technique de la manipulation d’Orion par les attaquants qui ont investi les réseaux informatiques des principales agences fédérales des États-Unis , ils n’ont toujours pas trouvé de réponse à leur principale question, à savoir par quel biais les attaquants ont pénétré le réseau interne de SolarWinds.Plusieurs hypothèses sont étudiées, et l’une d’entre elles vient de gagner en crédibilité avec la dernière déclaration de l’actuel CEO de l’entreprise, Sudhakar Ramakrishna, au Wall Street Journal le 2 février. Ramakrishna a déclaré : « Des comptes email ont été compromis. Les hackers s’en sont servis pour compromettre d’autres comptes email, et au final, c’est notre environnement Office 365 entier qui a été compromis ».Les enquêteurs avaient déjà retrouvé des traces de l’activité des pirates informatiques, liés à la Russie selon le FBI , dans les systèmes datant de septembre 2019, et ils ont désormais identifié un compte email manipulé dès décembre 2019. Les cyberespions seraient parvenus à utiliser le compte pour corrompre d’autres adresses email, et se répandre au final sur l’intégralité des boîtes email. Ce qui signifie que pendant au moins neuf mois, et peut-être plus d’un an, les pirates ont pu épier les emails internes de l’entreprise et les discussions avec ses partenaires.Cette déclaration montre que le chantier interne lancé par Ramakrishna semble porter ses fruits : l’enquête progresse certes lentement, mais elle apporte des réponses. Le nouveau CEO a pris ses fonctions le 7 janvier, à peine deux semaines après le déclenchement de la crise, et a donc dû prendre en main le dossier dès son arrivée. Le dirigeant avait accepté le poste début décembre, peu avant la découverte de l’opération de cyberespionnage.Cette coïncidence est tombée à pic pour SolarWinds. Le prédécesseur de Ramakrishna, Kevin Thompson, comptable de formation, est resté à la tête du groupe pendant 10 ans. Il a certes fait exploser les bénéfices de l’entreprise, mais il a aussi vivement été critiqué pour ses décisions budgétaires. Et pour cause, il aurait grandement réduit le financement de la division de sécurité de l’entreprise, notamment en délocalisant une partie des équipes.À l’inverse, Sudhakar Ramakrishna vient du monde de la sécurité. Il a fondé et dirigé pendant 5 ans Pulse Secure, un éditeur de VPN d’entreprise. Pendant cette période, il a déjà dû gérer une importante crise : un bug du VPN était exploité pour lancer des attaques au ransomware, selon un avis de la CNIL publié en août dernier. Arrivé chez SolarWinds, il a donc immédiatement renforcé les mesures de sécurité, et dépêché au chevet de l’entreprise des spécialistes du secteur parmi lesquels Crowdstrike et Microsoft. Pour marquer le coup médiatiquement, il a également fait appel à un duo composé de Chris Krebs, anciennement en poste de directeur du CISA de la Sécurité intérieure des États-Unis et Alex Stamos, ancien directeur de la sécurité chez Facebook.La question qui reste en suspens chez les enquêteurs est de savoir si la compromission des boîtes email est un nouveau symptôme de la cyberattaque sophistiquée, ou bien sa cause première. Sources : Solarwinds , Trustwave( 1