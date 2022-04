La grande majorité de ces répondants (70 %) a déclaré que la principale raison de l'achat de telles solutions était la recherche de mesures de sécurité proactives ; 76 % de ceux qui ne possèdent pas encore d'outil d'évaluation des vulnérabilités et prévoient d'en acquérir un dans un avenir proche ont évoqué la même raison : être protégé de manière proactive., analyse Joe Dibley, chercheur en sécurité chez Netwrix.Au cours des dernières années, les entreprises ont davantage pris conscience des cyber-risques, notamment à cause d’attaques largement publiées dans la presse, comme Colonial Pipeline et Solar Winds. Ces dernières ont en effet publiquement levé le voile sur les conséquences potentielles des compromissions, et pas seulement pour le service informatique. Une menée par étude d’IDC pour le cabinet de conseil mc2i affirme ainsi que 88 % des entreprises françaises de plus de 500 salariés considèrent que la probabilité qu'elles soient exposées à des cybermenaces a augmenté au cours des deux dernières années.En conséquence, les RSSI et les DSI ont obtenu des augmentations de leurs budgets de cybersécurité. Dans l'enquête Gartner® intitulé « 2021 CIO Agenda Survey », la cybersécurité était la priorité absolue pour les nouvelles dépenses, avec 61 % des DSI interrogés qui ont augmenté leurs investissements dans la cybersécurité/sécurité de l'information cette année.Alors que le budget est une priorité pour 58 % des personnes interrogées de l’enquête Netwrix, plus de la moitié (52 %) ont déclaré qu'elles envisageraient de passer à une nouvelle solution si cela réduisait le volume de fausses alertes positives. Certains répondants ont même laissé des commentaires tels que «»., alerte Joe Dibley.Netwrix simplifie la sécurité des données en permettant aux professionnels de contrôler plus aisément les données sensibles, réglementées et stratégiques, quel que soit leur emplacement. Plus de 11 500 organisations du monde entier s’appuient sur les solutions Netwrix pour sécuriser leurs données sensibles, tirer pleinement parti des contenus d’entreprise, réussir les audits de conformité en déployant moins d’efforts et en dépensant moins, et améliorer la productivité de leurs équipes informatiques et de leurs travailleurs du savoir.Source : Netwrix Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise possède-t-elle les outils d'évaluation des vulnérabilités nécessaires pour être proactive ?