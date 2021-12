L'utilisation du cryptage augmente et l'adoption des nouveaux protocoles TLS (La Transport Layer Security ou « Sécurité de la couche de transport ») est en hausse. Cependant, de nombreuses entreprises continuent d'utiliser les anciens algorithmes de cryptage RSA (de ses inventeurs Ron Rivest, Adi Shamir et Len Adleman) pour générer des clés, malgré la disponibilité de protocoles plus puissants.Le rapport révèle que 72 % des sites redirigent désormais activement le trafic pour utiliser le protocole HTTPS, soit une augmentation de 15 % depuis mars 2020, tandis que près d'un site sur cinq parmi le premier million de sites utilise désormais le protocole HSTS (HTTP Strict Transport Security), soit une augmentation de 44 % depuis mars 2020.Plus de la moitié du premier million de sites qui utilisent HTTPS utilisent TLSv1.3, la dernière version de TLS (Transport Layer Security), qui a dépassé TLSv1.2 pour devenir la version de protocole la plus populaire.Parmi les autres résultats, on constate que RSA continue d'être privilégié dans les algorithmes de signature numérique, 50,47 % des sites l'utilisant.", déclare Scott Helme, chercheur en sécurité et expert en cryptage. "L'étude montre également que Let's Encrypt est désormais en tête du marché des AC (autorités de certification) pour TLS -- une réussite particulièrement notable, étant donné qu'en 2016, Let's Encrypt était totalement absent du top million. 28 % des sites analysés utilisent Let's Encrypt, et Let's Encrypt et Cloudflare représentent plus de la moitié du million de certificats TLS les plus utilisés.Source : Venafi Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise commence-t-elle à utiliser les nouveaux protocoles de sécurité populaires, ou préférez-vous les anciens ?